Pinnen met Emily

De Amerikaanse illustrator Emily Isabella trapt het nieuwe jaar af als onze gastpinner. Ze is een van de ontwerpers van het Flow Book for Paper Lovers 5 en in de nieuwe Flow-special Het grote boek van Minder (verschijnt 6 februari) kun je binnenkort meer over haar lezen.

Emily woont met haar man Paul op het platteland ten noorden van New York, waar ze bouwen aan een zelfvoorzienend huis. “Ik ben graag buiten en raak telkens opnieuw geïnspireerd door de natuur. Ik leer er ook veel van; ik bekijk kevertjes of de lijntjes op een bloemblaadje heel aandachtig. Dat helpt me om creatief te blijven.” Ze gaat nooit de deur uit zonder haar tekenspullen en schetst het liefst vanaf een picknickkleed of tijdens lange wandelingen. “Ik werk graag met olieverf, zachte potloden en klei, maar gouache gebruik ik het meest. Dat droogt snel en is ook gemakkelijk mee te nemen.”

De komende maand laat Emily haar mooiste plaatjes zien op Pinterest.