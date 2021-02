6 inspirerende quotes van zanger en woordkunstenaar Spinvis

Als kind vond hij de gedachte dat op een dag alles afgelopen is, weleens angstaanjagend. Maar het werd ook de motor van zijn creativiteit. Het leven is een wonder, en gelukkig zijn hoeft niet eens. 8 quotes van zanger en woordkunstenaar Spinvis.

‘Je wenst je kinderen niet toe dat ze ook zo veel jaren door de woestijn moeten. Dat zeg ik mijn zoon vaak: laat het niet uit je vingers glippen. Als je het nu laat verzanden, spoel je ergens aan en god mag weten waar.’ ‘Ik zoek naar hoe je in taal en muziek meer kunt vertellen dan wat de woorden betekenen.’ ‘Door het succes van dat eerste album ben ik een tijdje wankel geweest. Onzekerheid zit naast je in de trein en blijft daar gewoon zitten.’ ‘Eigenlijk is het leven een klein dorp. De imperfectie daarvan, dat is de schoonheid.’ ‘Op jonge leeftijd denk je dat je uniek bent, eenmalig. Dat ben je ook, maar je bent ook een onderdeel van een keten, een parel aan een ketting. Ik wil die ketting leren kennen, achter de kanten van mezelf komen die ik nog niet ken.’ ‘Geluk is iets wat je drie keer per jaar overkomt en dat duurt misschien vier seconden. Het waait door je heen als een wind.’

Spinvis zong de tune in van onze tijd voor de Geest podcast. Klik hier om meer te lezen.

Interview Clementine van Wijngaarden Fotografie Oleg Ivanov/Unsplash.com