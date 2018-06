Samen stilstaan

Marco Niemeijer volgde zijn schoonvader Leo een jaar lang met zijn camera. Het resultaat, de documentaire Garden of life, gaat over veel meer dan een oude man en zijn tuin. Een gesprek met de filmmaker.

Waarom heb je deze film gemaakt?

“Ik maakte van dichtbij mee dat mijn schoonvader alzheimer kreeg en langzaam de controle over zijn leven kwijtraakte. Tegelijkertijd begon hij zich hele dagen terug te trekken. Wij hadden eigenlijk geen idee wat hij dan precies deed. Ik wilde er graag meer over weten; vooral over wat de tuin voor hem betekende.”

Welke rol speelt die tuin in zijn leven van nu?

“Het is een plek die steeds hetzelfde is. Hij kan er niets kwijtraken en kent er de weg. De buitenwereld is voor hem moeilijker om grip op te hebben. Er zit dus iets van een vlucht in, maar het is vooral een plek waar hij nog iets kan betekenen, waar hij een rol heeft. Hij houdt zich er staande en probeert er te verwerken wat er gebeurt in zijn hoofd. Hij heeft er volop aandacht voor het kleine. Dat was heel bijzonder om te zien. Normaal laat je dat soort momenten weg in een film, maar nu heb ik er juist de focus opgelegd. Blaadje voor blaadje gaat hij langs. Zijn blik op de tuin vind ik ook bijzonder. Hij zegt: ‘De planten doen hun best. Ze zijn niet meer zo mooi, maar ze mogen er zijn.’ Zo is het met ouder worden ook.”

Had je een script of wilde je juist kijken hoe het zou lopen?

“De film is onderzoekend tot stand gekomen. Wat ik zelf heel mooi vind, is dat ik een jaar lang stilstond in die tuin, samen met hem. Normaal zijn we continu in beweging en moeten we door. Natuurlijk is alzheimer een pijnlijke en dramatische ziekte, maar we zijn geneigd om te focussen op het verlies en wat er niet meer is. Tijdens het filmen heb ik geleerd te kijken naar wat er nog wel is. Ik kan nog steeds een gesprek voeren met Leo. Dat gaat anders dan vroeger, maar het contact is er nog steeds en hij is nog steeds dezelfde man. Maar toen hij niet meer doorhad dat ik hem filmde, ben ik gestopt.”

Hoe gaat het nu met je schoonvader?

“Het gaat langzaam steeds een beetje slechter. Hij loopt nog altijd door de tuin en geniet ervan, maar zijn rol is passief geworden. Laatst hebben we samen het gras gemaaid. Ik dacht eigenlijk dat hij dat niet meer kon, maar het lukte hem wel. Leo heeft de film gezien en vond het geweldig dat er aandacht aan iets werd besteed wat hij belangrijk vindt.”