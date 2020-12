Het ‘lp-gevoel’ met de Flow Slow Sunday playlist op Spotify

Bij Flow zijn we plots allemaal fan van lp’s. Voor iedereen die (nog) geen platenspeler heeft: op Spotify vind je nu de Flow Slow Sunday playlist.

Tijdens onze online teamvergadering laatst bleek dat de halve redactie in de ban is van plaatjes draaien. Managing editor Jolanda was heel blij met haar nieuwe oude (want vintage) platenspeler en luisterde het hele weekend oude lp’s. Elvis Costello, Stevie Wonder, Joe Jackson, Supertramp: back to memory lane, een mooie opwarmer voor de Top 2000.

Stagiaire Sara mocht de oude speler bij haar opa en oma ophalen, en terwijl ze vanaf zolder naar beneden riep welke platen ze tegenkwam, begonnen haar grootouders vanaf beneden mee te zingen met de Beatles en Prince.

Het zal vast iets te maken hebben met verlangen naar andere tijden. En met lekker langzaamaan doen natuurlijk. (Bordspellen en legpuzzels doen het daarom waarschijnlijk ook zo goed.) Journalist Chris Muyres schreef laatst al een mooi verhaal over de tijd stilzetten door plaatjes te draaien.

Creative director Irene hoopte meteen dat we volgend jaar (post-lockdown) met een Flow-bus het land door kunnen rijden, lp’s uitdelen en muziek afspelen vanuit de achterbak. Blijkt dat de vader van Wies zo’n leuk oud Citroen-busje heeft staan. Hoe minder er kan, hoe harder onze fantasie op hol slaat, lijkt wel.

Wanneer al die dromen uitkomen, weten we nog niet. Tot die tijd gaan wij allemaal op zoek (op zolders of kringloopwinkels) naar lp’s en platenspelers. En voor iedereen die (nog) geen platenspeler heeft: vanaf nu vind je de Flow Slow Sunday playlist op Spotify. We zijn benieuwd naar jouw (oldschool) nummers voor een langzame zondag, doe je mee?

Luisteren en zelf nummers toevoegen aan de Flow Slow Sunday playlist op Spotify kan hier.

Waar komt dat verlangen naar plaatjes draaien toch vandaan? Chris schrijft over zijn liefde voor lp’s.

Tekst Ilse Savenije Beeld Blocks/Unplash