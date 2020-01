Stap in de Flow Tijd Machine

Hoe zorg je goed voor je geest? Bij Flow geven we graag aandacht aan mental health. Om je er bewust van te maken dat het echt loont af en toe je geest tot rust te brengen, is er binnenkort de Flow Tijd Machine.

Tijd voor jezelf

De Tijd Machine is ontworpen door social designer Max Rijkers. Max: “We zitten met z’n allen in een ‘aandacht-crisis’, waarbij we soms duizenden prikkels per dag binnenkrijgen die onze hersenen moeten zien te verwerken. Dat maakt het moeilijk te bepalen waaraan en hoe we onze aandacht en tijd willen besteden. Een moment dat eigenlijk even voor jezelf zou kunnen zijn, gaat daardoor toch vaak weer verloren aan social media of andere afleidingen.”

Max bedacht een simpele oplossing: de Tijd Machine. “Daarmee kun je kostbare tijd voor jezelf kopen. Voor een euro per minuut ervaar je je eigen tijd als nooit tevoren. In de machine kun je een zelfgekozen aantal minuten beleven.”

De Tijd Machine op Creative Life

Nieuwsgierig naar de Tijd Machine? Kom naar de Flow Slow Down Place op Creative Life, waar onze installatie voor het eerst te gebruiken is. Je kunt er zelf in plaatsnemen nadat je een paar minuten ‘eigen tijd’ hebt gekocht.

Beeld Joanna Kosinska/Unsplash, Max Rijkers