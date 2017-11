Spullen repareren in plaats van vervangen

Als er iets kapotgaat, zijn we vaak geneigd het meteen te vervangen, terwijl we het ook zouden kunnen repareren. Journalist Catelijne Elzes probeert het een maand uit en stuit op het Repair Café. Ze waagt een poging om haar cd-speler te laten maken.

Het Repair Café is in het buurthuis, niet zo ver bij mij vandaan, en iedere woensdagmiddag zit er een stel vrijwillig opererende reparatiedeskundigen. Het is professioneler dan ik dacht. Er volgen twee uurtjes geduldig zitten, meekijken en meeleven terwijl vrijwilliger Peter met veel liefde en precisie mijn apparaat schroefje voor schroefje uit elkaar haalt. Soms flink nadenkend want, zo legt hij uit, apparaten worden tegenwoordig niet meer gemaakt om gerepareerd te worden.

Helaas mislukt de operatie. Nou ja, niet helemaal. Mijn cd-speler spuugt nu geen cd’s meer uit. Hij houdt ze binnen en geeft dan de melding ‘no disk’. Nog steeds geen geluid. Toch zie ik het positief: het heeft me geen honderden euro gekost en ik heb een waardevolle middag gehad. Overigens slaagt zeventig procent van de reparaties wél, vertelt Martine Postma, oprichter en bedenker van het Repair Café. Met de gelijknamige stichting verspreidt ze het concept nu over de wereld. “Mensen zijn vaak verrast dat het lukt. Dat iets wat hen dierbaar is en kapot is gegaan toch nog gerepareerd kan worden.”

“Opgetogen gaan ze hier de deur weer uit. Het geeft voldoening, zowel voor de mensen die het café bezoeken als voor degenen die er werken.” Toch zijn er op het moment maar weinig mensen geneigd op zoek te gaan naar reparatiemogelijkheden voor hun spullen. Dat blijkt uit onderzoek onder 3500 klanten van onderdelenleveranciers en witgoedmonteurs. Slechts 19 procent van de jongeren en 24 procent van de mensen tussen de 45 en 54 jaar is geneigd tot reparatie. De rest koopt liever iets nieuws. Dat komt doordat we vaak denken dat het makkelijker is om iets nieuws te kopen.

Martine Postma: “Ik begrijp die gedachte wel. (Laten) repareren is inderdaad niet altijd makkelijker. Maar soms juist weer makkelijker dan je denkt. Dan zit er bijvoorbeeld alleen een klein draadje los of moet een apparaat worden schoongemaakt. Met onze cafés willen we mensen ook aan het denken zetten. Over hoe makkelijk we geneigd zijn spullen weg te gooien. Dat dat niet houdbaar is op de lange termijn omdat de grondstoffenvoorraden op de wereld beperkt zijn. Wij pleiten dan ook voor hogere belasting op grondstoffen en lagere belasting op arbeid. Zodat iets nieuws kopen duurder wordt en laten repareren goedkoper.”

Tekst Catelijne Elzes Illustraties Agnes Loonstra