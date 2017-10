Hoera, het is vrijdag. Tijd voor een nieuw bericht op de Instagram-pagina Stitchy Friday. Je kunt er de projecten van illustrator Marijke Buurlage en haar moeder – en borduurder – Aukje Kamstra volgen.

Stitchy Friday is een moeder-en-dochter-borduurproject. Marijke: “Het leek me zo leuk om mijn illustraties in een borduurwerk tot leven te zien komen. Mijn moeder en ik kiezen er steeds samen een uit die ons daarvoor geschikt lijkt. We letten erop dat er niet te veel verschillende kleuren in zitten en dat de vormen, details en lijnen niet té uitdagend zijn. De lijnen van de illustratie trekken we met een lichtbak over op stof. We besteden veel tijd aan het kiezen van de juiste kleuren borduurgaren en dan gaan we aan de slag.”

Samenwerken met je moeder

Op bijna alle illustraties moeten ze best even puzzelen, want hoe borduur je stromend water of met welke steken kun je gras of bomen het beste weergeven? Juist dat soort vragen maken het leuk. De reacties op hun werk en samenwerking zijn ontzettend positief. Marijke: “Sommige moeders en dochters zijn nu ook samen een creatief project gestart, hoorden we. Ik kan dat echt aanraden. Mijn moeder en ik voelen elkaar goed aan en we hebben de grootste lol. En ons contact is intensiever geworden.”

Andere blik

Een ander voordeel van de samenwerking is dat ze elkaar inspireren. Marijke ontdekte hoe ontspannen borduren eigenlijk is en Aukje denkt er steeds vaker over na om het tekenen weer op te pakken. Vroeger deed ze het regelmatig en nu mist ze het weleens. Marijke ziet Stitchy Friday ook als kans om haar illustraties eens in een ander licht te bekijken. “Door de verschillende steken die mijn moeder gebruikt voor de borduurwerken, gaan mijn illustraties meer leven en komen ze echt in beweging.”

Wil je zelf aan de slag?

– Haal stof, naald en garen in huis.

– Kijk op Pinterest of Instagram als je ideeën en inspiratie zoekt.

– Laat je niet afschrikken door ingewikkelde borduurwerken: met eenvoudige steken en mooie kleuren kun je prachtige dingen maken.