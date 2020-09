Tip: Een festival over verhalen

Mocht je een lezer zijn of behoefte hebben aan verhalen, dan is het International Literature Festival Utrecht misschien een leuke tip voor jou. Dit jaar geheel coronaproof.

Het ILFU is een jong en vernieuwend literatuurfestival voor iedereen die van verhalen houdt. ‘We need stories’ is het passende motto van deze editie. Zo wordt er stilgestaan bij het feit dat iedere tijd zijn eigen verhalen en verhalenvertellers nodig heeft. Het leuke aan het ILFU is dat het voor zowel bekende als nieuwe talenten een podium biedt.

Verhalen to-go

Het programma van dit jaar is heel divers: er zijn Book Talks met internationale schrijvers, het NK Poetry Slam vindt er plaats en er is een internationale verhalenwedstrijd georganiseerd. Ook zal er een rondtrekkende verhalenmachine aanwezig zijn. Denk aan een chocoladereep uit een automaat, maar dan in plaats van chocola haal je er een kort verhaaltje uit.

Vanwege coronamaatregelen zal het programma deels online te volgen zijn.

Het festival begint op 23 september en eindigt op 3 oktober 2020.

Hier vind je meer informatie over ILFU 2020.

Naast het festival presenteert het ILFU ook programma’s en evenementen door het jaar heen, zoals de Book Talks, Book Clubs en literaire cursussen via ILFU Academy.

Tekst Sara Assarrar Beeld ILFU