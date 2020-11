3 tips voor een duurzame kerstboom

Een kerstboom in huis tijdens de feestdagen is heel gezellig, maar elk jaar een nieuwe boom is niet erg milieuvriendelijk. Gelukkig zijn er veel initiatieven voor het aanschaffen van een duurzame kerstboom. Wij geven drie tips.

Adopteer een kerstboom

Voor het adopteren van een kerstboom ga je langs een uitgiftepunt bij jou in de buurt waar je een boom uitzoekt. Vervolgens kun je de boom adopteren en mee naar huis nemen. In januari breng je de boom weer terug naar het uitgiftepunt en wordt hij voor jou terug in de grond gestopt. Het jaar daarop kun je hem dan weer ophalen. Zo gaat de kerstboom meerdere jaren mee.

Hier vind je meer informatie over het adopteren van een kerstboom.

Een PaperTree

Een PaperTree is een kerstboom gemaakt van gerecycled karton. De duurzame kerstboom is afkomstig uit Nederland en een ontwerp van Studio Carmela Bogman. De vouwtechniek zorgt ervoor dat de boom makkelijk in elkaar gezet en uit elkaar gehaald kan worden. Je kunt de boom helemaal naar eigen smaak versieren. Denk bijvoorbeeld aan de klassieke kerstversieringen als kerstballen, maar je kunt ook magneten en punaises gebruiken.

Meer informatie over de PaperTree vind je hier.

Zelf een duurzame kerstboom maken

Dat kan met resthout bijvoorbeeld, maar wat ook heel leuk en gemakkelijk is is een duurzame kerstboom van washi tape maken. Het plakt goed, maar is ook makkelijk te verwijderen. Zo blijven er geen plaksporen en stukken van de tape achter op je muur. Het leuke van washi tape is dat je kunt variëren met verschillende patronen. Je vindt mooie patronen bij mt washi tape, maar ook gewoon bij winkels als de Hema of Søstrene Grene.

Bekijk dit filmpje voor het maken van een DIY washi tape kerstboom.

Geen zin om er zelf een te maken? Interior Sense maakt biologisch afbreekbare kerstbomen van resthout uit Nederland.

Staat, of naja, plakt je kerstboom aan de muur en heb je zin om nog meer creatiefs te doen? Hier vind je tips over het kalligraferen van je eigen kerstkaarten.

Tekst Sara Assarrar Fotografie Kyle Head/Unsplash.com