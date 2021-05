Boekentip: Dichtpuntjes met gedichten om over te mijmeren

Soms is het fijn om stil te staan bij de kleine, simpele dingen in het leven. Een herfstwandeling in de zon, een dansje in de woonkamer of een dag aan het strand. Marleen Opscheer bundelde deze momenten in Dichtpuntjes.

Dichtpuntjes is een bundel met korte gedichtjes over het dagelijks leven. Verschillende onderwerpen komen aan bod: een simpeler leven, geluk, maar ook een traan, troost en tegenslag.

Marleen maakt vaak wandelingen met haar hond en ook tijdens haar yogalessen mijmert ze veel. Die gedachten schreef ze op om te delen met anderen. Onder de naam Mijmertijd bundelde ze de gedichtjes in een boek, waarvan ze hoopt dat het zorgt voor herkenning. Dichtpuntjes bestaat uit verschillende hoofdstukken: Weer en wind, Vallen en opstaan, Doen en laten, Lief en leed en tot slot Vrij en blij.