Boekentip: Kakkerlakjes voor door de brievenbus

Kaartjes sturen, wij houden ervan. Om nét iets meer te geven kun je ook kiezen voor Kakkerlakjes. Een klein cadeautje voor door de brievenbus.

Kakkerlakjes zijn kleine boekjes over verschillende onderwerpen. Verhalen, gedichten, recepten. Elke keer kunnen ze weer anders zijn. Doordat ze niet veel pagina’s hebben, passen ze gemakkelijk door de brievenbus en kun je ze naar iemand opsturen als cadeautje, om iemand een hart onder de riem te steken of te laten weten dat je aan ze denkt. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om ze zelf te bewaren.

De naam van de boekjes komt van het insect, de kakkerlak. Net als dat dier verspreiden de boekjes zich namelijk heel snel. De boekjes zijn, net als normale post, te koop in een kaartenrek bij je plaatselijke boekhandel.

We hebben een aantal nieuwe Kakkerlakjes voor je op een rij gezet.

Hoog boven ons de wolken

Hoog boven ons de wolken is een gedichtenbundel over natuurlijke taferelen bij dag en nacht. Het boekje is een combinatie van gedichten en bijpassende illustraties.

Je kunt Hoog boven ons de wolken hier bestellen.

Oh sparrenboom

Een boekje met een verrassend onderwerpen: het is een culinair kakkerlakje dat in het teken staat van recepten met de spar.

Je kunt Oh sparrenboom hier bestellen.

Ontfrommelde pimpelmezen

Kijken naar vogels kan verschillende gevoelens opwekken. In dit boekje schrijft de auteur drie verhalen over de vogels in zijn leven.

Je kunt Ontfrommelde pimpelmezen hier bestellen.

Nieuwsgierig geworden? Op de site van Kakkerlakjes vind je nog veel meer boekjes.

Tekst Rachel Vieth Beeld Kakkerlakjes