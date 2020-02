Soms lees je een pareltje dat nog lang blijft hangen. Omdat ineens het kwartje valt of omdat iets moois aan het rollen is gebracht. 3 boekentips van de redactie (deel 2).

Marije van der Haar-Peters, coördinerend eindredacteur: “Tijdens het lezen van Merel dacht ik een paar keer: wat had ik dit boek graag als puber willen lezen. In een tijd waarin ik veel bezig was met ‘zijn zoals iedereen’, voelde ik me als introvert best eens een wat vreemde eend in de bijt. Zo ook Merel: ze houdt van lezen in plaats van lawaaiige groepen mensen, de wereld om haar heen overweldigt haar al snel en in de schoolpauze eet ze haar brood op de wc. Op een dag staat ze op het dak van haar school en niemand mag weten wat ze van plan was – waarna ze zelfs in het ziekenhuis belandt.

Haar moeder maakt zich zorgen en de wat onhandige manier waarop de twee toenadering zoeken, vond ik ontroerend. Vanaf het moment dat Merel in therapie gaat bij de hippe dokter Katz en ze haar liefde voor muziek ontdekt, krijgt haar leven een andere wending. Ze ontdekt dat ze ook op haar eigen manier zichzelf kan zijn: iets wat bij mij uiteindelijk ook gebeurde. Maar wat was het fijn geweest als ik rond mijn vijftiende geweten had dat er ergens in een boek een Merel bestaat.” (Lemniscaat)

Het boek is hier te bestellen.

Irene Smit, creative director: “Toen ik in 2007 een achtweekse mindfulnesscursus had afgerond, twijfelde ik een beetje. Ik voelde dat ik iets aan de lessen had, maar ik begreep het allemaal niet zo goed – het drong niet echt tot me door. En als ik de docent vroeg me iets meer uit te leggen, kreeg ik als antwoord dat het een cursus was om te ervaren. Dat vond ik wel een mooi antwoord, want waarom wil ik altijd precies uitpluizen en begrijpen voordat ik er iets mee kan? Maar eigenwijs als ik ben, ging ik toch op zoek naar meer informatie, uitleg en achtergrond.

Toen ik dit boek las, vielen er heel wat kwartjes. En pas daarna kon ik echt iets met mindfulness. Begreep ik dat opmerken (want dat is mindfulness uiteindelijk, een training in aandacht) een kunst is die je kunt leren, en dat dat kunstje je heel veel rust kan opleveren.” (Nieuwezijds)

Het boek is hier te bestellen.

“Aza Holmes worstelt met een dwangstoornis en weet soms niet wie er eigenlijk aan het roer staat: zij of haar angstige gedachten. Te midden van deze worsteling ontstaat er een bijzondere vriendschap, die haar nog kwetsbaarder maakt dan ze al is. Schildpadden tot in het oneindige is Greens eerste poging om openlijk te schrijven over de stoornis waarmee hij al sinds zijn vroege jeugd kampt. Voor mij confronterend omdat ik veel herkende.

Dit dappere boek leerde me dat het normaal is om je niet altijd normaal te voelen. Dat iedereen zijn eigen angsten heeft en dat we niet zwak, maar juist moedig zijn om dit toe te geven aan onszelf en anderen.”

Het boek is hier te bestellen.

*Meer boekentips van de redactie vind je hier en in Flow 1.