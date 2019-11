We ontdekken graag nieuwe adressen. Een fijne boekenwinkel, een gezellige koffietent of een andere inspirerende plek. Bij café Bookstor in Den Haag kun je goede koffie drinken én boeken lezen en kopen.

Je krijgt er een beetje het gevoel dat je in een gezellige huiskamer bent. Tweedehands meubels, Perzische tapijten, veel groen en grote boekenkasten. De koffie is er goed en je kunt er ontbijten en lunchen. Extra leuk is de gratis fietstour die Bookstor organiseert. Neem je eigen fiets mee en de gids leidt je door de stad. In de avond kun je zo nu en dan aanschuiven aan een gezamenlijk diner, om nieuwe mensen én een nieuwe keuken te leren kennen.

Benieuwd? Bekijk hier de website.

Fotografie Bookstor