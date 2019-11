De smaken van de geschiedenis

Wist je dat men in de ijzertijd rustig een stukje hond op tafel zette? En dat vet eten tot in de jaren zestig een teken was van rijkdom? Bij de tentoonstelling Gruwelijk lekker in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem ontdek je tien smaken die samenhangen met de tien tijdvakken uit de Canon van Nederland.

Tijdens het lopen van de route verzamel je overal recepten, en in het weekend kun je ook de Suikerwerkplaats bezoeken. Suiker wordt vaak geassocieerd met vrolijkheid en energie, maar klopt dat wel?

De tentoonstelling is te zien t/m 19 januari 2020, kijk voor meer informatie op Openluchtmuseum.nl/gruwelijklekker.

Tekst Marije van der Haar-Peters/Ellen Nij Bijvank Fotografie Tabea Damm/Unsplash.com