Doe-tip: Brainwash Festival

Van 19 t/m 26 oktober vindt in Amsterdam het Brainwash Festival plaats: een festival waarin meer dan 110 filosofen, wetenschappers, schrijvers en kunstenaars op zoek gaan naar antwoorden op de belangrijkste vragen van vandaag, door middel van voorstellingen, gesprekken, interviews en lezingen.

Wat als we aan de andere kant van het universum waren geboren? Waar liggen de grenzen van ons voorstellingsvermogen? Wie worden er rijk door te graaien en wie dragen er bij aan onze welvaart? Waar liggen de grenzen van de normaliteit? En waar komt onze fascinatie met waanzin vandaan? Hoe bepaalt de maan ons bestaan op aarde?

Dit is maar een greep uit alle vragen die beantwoord gaan worden door de verschillende denkers die deelnemen aan het Brainwash Festival. Het hoofdprogramma vindt plaats op zaterdag 26 oktober, maar ook de rest van de week zijn er volop activiteiten te beleven en bij te wonen. Leer meer over thema’s als identiteit, artificial intelligence, het universum, privacy en afhankelijkheid of praat zelf mee tijdens een van de discussie-café’s.

Een paar van onze favoriete activiteiten tijdens het festival:

Sontag, her life and work with Benjamin Moser & Bas Heijne (24 oktober)

Van kunst en camp tot porno en politiek, van feminisme en seksualiteit tot fascisme en communisme. Wie de twintigste eeuw wil begrijpen, leest Susan Sontag.

Nani Jansen Reventlow on an Inclusive Digital Age (26 oktober)

Mensenrechtenjurist Nani Jansen Reventlow, verbonden aan Columbia Law School, laat zien hoe onze digitale omgeving ongelijkheid in de hand werkt én hoe we ons daartegen kunnen bewapenen.

Waarom hebben zo veel mensen een burn-out en wat kunnen we daar aan doen? Kom na een dag lang luisteren zelf meepraten over oorzaken en oplossingen.

Karim Benammar: Why am I alive? (26 oktober)

Nooit eerder in de geschiedenis van de mens waren we zo vrij. Maar hoe vormen we ons leven, nu er zoveel mogelijk is? In deze interactieve lezing van filosoof Karim Benammar onderzoeken we deze vragen aan de hand van filosofische grootheden zoals Nietzsche, Sartre, Camus en Foucault.

*Kijk op Brainwashfestival.nl voor het volledige programma en tickets.

Fotografie Heath Vester/Unsplash.com