Een rondje hardlopen kan zorgen voor creativiteit en inspiratie

Nu we al een tijdje leven in lockdown, krijgen we meer tijd om die ene hobby weer op te pakken. Zo gaan ook weer meer mensen hardlopen. En wat blijkt? Het schijnt heel goed te zijn voor het ontstaan van creatieve ideeën.

Een rondje hardlopen kan fijn zijn om je hoofd leeg te maken en je fysiek fit te voelen. Maar, zoals we eigenlijk wel wisten, zorgt rennen voor veel meer dan dat. Uit onderzoek dat hardloopmerk Brooks Running liet uitvoeren door gedrags- en hersenwetenschappers blijkt dat hardlopen niet alleen goed is voor je fysieke, maar ook voor je mentale gezondheid. Je stressniveau verlaagt, waardoor er makkelijker nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Je raakt in een soort flow tijdens het rennen en komt zo sneller tot nieuwe, interessante en creatieve inzichten.

Beloning voor creatieve ideeën

Brooks Running, een merk met sportartikelen, lanceert nu een runfund. Daarmee willen ze creatieve ideeën, die bedacht zijn tijdens het hardlopen, uit laten komen door de bedenkers te belonen. Heb jij een goed plan bedacht terwijl je jouw rondje rende? Tot 31 maart kun je die creatieve ideeën inleveren op de site van Brooks.

Meer informatie over het insturen van je ideeën vind je op de website van Brooks.

Bron Brooksrunning Fotografie Dylan Alcock