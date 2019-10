Filmtip: Your Mum and Dad

Vorige week ging de film Your mum and dad in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht. Een persoonlijke film van Klaartje Quirijns over hoe familierelaties ons vormen.

Documentairemaker Klaartje vindt kwetsbaarheid fascinerend, en probeert die altijd te laten zien in haar films. En dat doet ze ook nu ze de camera op zichzelf heeft gericht. Ze onderzoekt de impact die haar familie op haar heeft gehad, met de focus op het grote geheim waar haar familie altijd mee heeft geworsteld.

Klaartje ontdekt namelijk pas op haar achtste dat ze ooit een ouder zusje had, die is omgekomen door verdrinking. Iets waar haar ouders altijd over hebben gezwegen, en waar Klaartje per toeval achter kwam. Deze heftige gebeurtenis wierp een schaduw op het gezin, en alles wat daarna kwam. Klaartje onderzoekt wat voor impact dit geheim op haar leven heeft gehad, en hoe zij haar problemen weer doorgeeft aan haar eigen twee dochters. Waarom herhalen wij patronen en doen wij onze kinderen weer hetzelfde aan? vraagt ze zich af.

Deze gecompliceerde, kwetsbare documentaire laat zien hoe diep de banden met onze familie eigenlijk gaan, en doen je afvragen wat jouw ouders voor invloed op je hebben gehad.

Kijk voor meer informatie over de film op deze website.

Tekst Quirine Brouwer Op beeld: moeder en dochters van Klaartje Quirijns in film ‘Your mum and dad’