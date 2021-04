Gesprekken over boeken: 3 literaire podcasts

Als we niet lezen, dan zijn we wel aan het praten over boeken of luisteren we podcasts over bijzondere of nieuwe titels. 3 literaire podcasts.

Door te luisteren naar deze podcasts vinden we vaak nieuwe boekentips, weten we welke titels we toch liever links laten liggen en doen we genoeg andere leesinspiratie op. Er zijn tientallen literaire podcasts om te beluisteren, maar deze drie sprongen er voor ons uit.

Bende van het Boek: Naast een vriendinnenboekenclub begonnen Sara en Trees een podcast om verder te praten over boeken waar ze van houden, altijd met taart en thee erbij. Af en toe komt er een gast langs of gaan ze op bezoek bij een schrijver. Boekmakers: Gesprekken met mensen áchter het boek, zoals uitgevers, boekhandelaren, promotiemedewerkers, drukkers. Omdat verhalen niet zomaar in boeken veranderen. Drie boeken: Wim Oosterlinck praat met uiteenlopende Vlaamse boekenliefhebbers – van acteurs tot muzikanten, en van radiomakers tot kunstenaars – over de drie boeken die je volgens hen gelezen móét hebben. Vaak met verrassende, vrij onbekende titels.

Fotografie Thought Catalog/Unsplash.com