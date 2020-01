Het Theezaakje in Nijmegen is niet alleen een fijne plek om thee te drinken, je kunt er ook de acht zelfgemaakte, biologische melanges kopen.

Deze worden verkocht op de begane grond van Het Theezaakje, waar ook de gezellige tafels staan. Op de eerste verdieping van het pand vindt de productie van de thee plaats, door onder anderen mensen met een arbeidsbeperking.

Oprichter Hidde Blom schrijft erover: ‘Met een psychische of lichamelijke kwetsbaarheid is het vaak extra lastig om een baantje als vrijwilliger, een opleiding of betaalde baan te vinden. Daarom is Het Theezaakje in het leven geroepen. Wij zijn er om mensen met een arbeidsbeperking te helpen werk van hun talent te maken.’

Dan is er ook nog een tweede verdieping: daar worden de zakken waarin de thee terechtkomt, met de hand gedrukt. Hidde: ‘Met de zeefdrukmolen kunnen we twee drukgangen in een keer doen. Alle zakken worden drie keer bedrukt. Twee keer voor de voorkant en een keer de achterkant. Het bedrukken van de zakken is een arbeidsintensief proces maar een spannende druktechniek. Die we ook voor allerlei andere producten kunnen gebruiken, zoals theedoeken en T-shirts.’

