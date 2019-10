Kijktip: documentaire Celibaat

We staan er in ons dagelijks leven weinig bij stil, maar er zijn nog steeds kloosters in Nederland. De bewoners leven daar op een sobere en celibataire wijze. Over dat laatste wordt in de gemeenschap weinig gesproken. Regisseur Daan Jongbloed kaart het taboe aan in zijn documentaire Celibaat, en ontdekt dat de kloosterlingen wel degelijk behoefte hebben om erover te praten.

Daan Jongbloed woonde voor de film een zomer lang bij de Kruisheren van Sint Agatha. De zes bewoners kozen al op jonge leeftijd voor een celibatair leven, dus zonder liefdesrelaties en seksualiteit. Jongbloed was nieuwsgierig hoe zij die keuze ervaren. Hij ging een voor een met de Kruisheren in gesprek, waarin zij open spraken over verlangens, worstelingen, twijfels en eenzaamheid.

Wat Jongbloed vooral opviel, is dat zij met dezelfde worstelingen te maken krijgen als wij. “Ik dacht dat deze kloosterlingen in een soort verlichte staat zouden verkeren na een leven lang bidden, en met zo’n regelmatige dagorde,” vertelt hij. “Maar het zijn vooral gewoon mensen van vlees en bloed, met dezelfde worstelingen en twijfels als ikzelf. Dat vond ik een hele verademing.” Als één van de broeders vervolgens schoorvoetend onthuld dat hij ook op mannen valt, is de documentaire op zijn kwetsbaarst. Jongbloed hoopt dan ook dat Celibaat helpt om taboes te doorbreken.

Fotografie Daan Jongbloed