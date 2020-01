Kijktip: Marriage Story

In de net op Netflix verschenen film Marriage Story krijg je een indringende kijk op hoe een huwelijk stukloopt, maar een familie die toch samenblijft.

Filmregisseur Charlie (Adam Driver) en actrice Nicole (Scarlett Johansson) liggen in scheiding. Dat heb je als kijker niet meteen door, want de film begint met een opsomming van dingen die ze zo mooi, lief of bewonderenswaardig aan elkaar vinden. Toch besluit het stel, dat samen een kind heeft, op gemoedelijke wijze uit elkaar te gaan. Maar het onvermijdelijke gebeurt: ze komen steeds verder van elkaar af te staan. Ondanks dat blijf je de liefde voor elkaar zien, in elke scène.

De film van regisseur Noah Baumbach is te bekijken op Netflix.

Tekst Bente van de Wouw