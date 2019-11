Kijktip: Tell me who I am

De documentaire Tell me who I am vertelt het verhaal van een groot geheim binnen de familie. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Wanneer Alex door een motorongeluk zijn geheugen verliest, is zijn tweelingbroer Marcus de enige die hij herkent. Marcus helpt zijn broer door foto’s te laten zien, om Alex’ geheugen weer terug te krijgen. Wat Alex niet weet, is dat Marcus alleen de positieve kant van het verhaal laat zien – een perfect gezinsleven met vakanties en mooie herinneringen.

Leugens vertellen vindt Marcus makkelijker dan het prijsgeven van de waarheid over Alex’ pijnlijke jeugd. Hij kiest ervoor om te liegen uit bescherming, maar heeft niet door dat dit grote gevolgen heeft voor zijn broer wanneer de waarheid boven water komt.