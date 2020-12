Koffiezaak Cornelis in Utrecht

We verzamelen de leukste slaapadressen. Allemaal geschikt voor een weekendje weg of wat langer. Cornelis in Utrecht heeft naast heel veel lekkere koffie, ook 1 heel fijn gastenverblijf waar je je meteen thuisvoelt.

Wat is er zo fijn hier?

Bas, Dave en huishond Flo heten je welkom in de winkel annex koffiezaak Cornelis achter een historische olijfgroene gevel in het mooie Utrecht. Naast de gezellige winkel hebben ze 1 gastenverblijf in het voormalig koetshuis. De ruimtes zijn licht en ruim. Je voelt je meteen thuis. De mannen van Cornelis weten alle leuke adresjes om te eten en te winkelen.

Wat krijgen we voor een ontbijt?

Na een goede nachtrust maakt Cornelis het ontbijt klaar in de winkel. Kies je voor het Franse ontbijt (jus d’orange, croissant met jam en een gekookt eitje) of ga je voor het kick-start ontbijt (jus d’orange, Griekse yoghurt met knisperende muesli en honing)? Lekkere koffie of thee naar keuze hoort er natuurlijk bij, Cornelis is tenslotte ook een koffiezaak.

Onze tip

Er is veel leuks te beleven in Utrecht en omgeving. Het fijnst is om op een mooie zomerdag met eten en drinken neer te strijken in het Wilhelminapark. Ken je Utrecht helemaal nog niet? Ga dan lekker slenteren langs de Oudegracht en door de vele straatjes met de leukste winkels.

Lekker eten

Het aanbod is zo groot in Utrecht dat het lastig is om één restaurant te noemen, maar Te Koop op de Biltstraat is een goede keuze. Maar ook Gastmaal Café (met goede wijnwinkel) is lekker of eet een fantastische pizza bij BastaCosi of pinchos bij De Zwarte Vosch.

Prijs € 115 per nacht voor 2 personen. Het ontbijt is bij te boeken voor € 7,50 per persoon.