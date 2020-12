Luistertip: NPO Radio 4 Hart en Ziel Lijst

Ieder jaar stelt NPO Radio 4 de Hart en Ziel Lijst samen: een lijst met driehonderd van de mooiste klassieke muziekstukken, gekozen door luisteraars zelf. Muziek die troost, die raakt, inspireert of die mooie herinneringen met zich meedraagt.

De Hart & Ziel Bus heeft een week lang door Nederland gereden om stemmen op te halen en live muziek te spelen. Iedere dag ging er een andere NPO Radio-4 presentator mee in de bus van presentator en chauffeur Sander Zwiep. De stemweek is inmiddels voorbij, en uit alle stemmen heeft NPO Radio 4 de uiteindelijke lijst samengesteld.

En die lijst is vanaf maandag 14 oktober te horen op de radio. Welke nummers gekozen zijn, blijft tot die tijd nog een verrassing. De lijst van 2018 is nog wel te bekijken. Daar was ‘Winterreise’ van Schubert gekozen als allermooiste klassieke muziekstuk.

Festival en televisieportretten

Naast te beluisteren, is er nog meer te zien en doen rond de Hart & Ziel Lijst. Zo wordt de lijst op vrijdag 18 oktober afgesloten met het gratis toegankelijke Hart & Ziel Festival in TivoliVredenburg in Utrecht. Ensemble Ludwig presenteert hier diverse grote hits uit de klassieke muziekwereld, gebaseerd op de Hart & Ziel Lijst van 2019. Van jazz tot barok, en van filmmuziek tot klezmer. Ook worden er op NPO 2 (na Nieuwsuur) de gehele week portretten getoond van muziekliefhebbers die hun persoonlijke verhaal vertellen bij hun favorieten uit de Hart & Ziel Lijst.

Kijk voor meer informatie op NPOradio4.nl/hartenziel

