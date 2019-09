De creaties van Studio Saar

Nadat Sarah van Beijeren (22) klaar was met haar opleiding tot grafisch vormgever, maakte ze een switch naar verpleegkunde. Om toch iets creatiefs te blijven doen, begon ze in maart 2018 een Etsy-shop met onder meer canvastasjes.

“Inspiratie voor ontwerpen krijg ik door om me heen te kijken. De natuur, het dorp of de stad, mooie kleuren of vormen bij elkaar. En ik vraag me altijd af: zou ik hier zelf mee willen lopen?” Inmiddels kreeg ze al bestellingen uit Finland, Zuid-Korea en Australië. “Het idee dat iemand op de wereld met een tasje van mij rondloopt, vind ik geweldig.”

Kijk hier naar de producten van Studio Saar, of neem een kijkje op haar Instagram.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie @studio.saar