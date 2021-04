Marloes maakt handgemaakte lijstjes met gedroogde bloemen

Gedroogde bloemen, je ziet ze tegenwoordig weer veel vaker. Marloes van By Manoa verkoopt droogbloemen, in zelfgemaakte lijstjes.

Marloes is dol op bloemen. Ze maakte daarom in 2018 van haar hobby haar werk en verkoopt nu gedroogde bloemen in zelfgemaakte lijstjes. Het glas haalt ze in de kringloop of koopt ze via Marktplaats. Ze snijdt het glas zelf en maakt de lijstjes in verschillende soorten en maten van steigerhout.

En de bloemen? Daarvoor gaat Marloes de natuur in of ze koopt ze bij de bloemist. Het drogen doet ze in een eigengemaakte pers of ouderwets tussen twee pagina’s van een dik boek.

Wil je een specifieke bloem laten inlijsten omdat je daar bijvoorbeeld een mooie herinnering aan hebt? Marloes maakt ook bestellingen op maat.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de site van By Manoa.

We gaven al eerder tips over hoe je zelf bloemen kunt drogen.

Tekst Rachel Vieth Fotografie PR-Bureau Pers-Wereld