Met de rechtstreekse trein naar Londen

Vanaf 30 april rijdt er een rechtstreekse trein van Amsterdam naar Londen, zodat je binnen vier uur in de Engelse hoofdstad bent.

Voortaan bijna net zo snel in Londen als met het vliegtuig, maar dan een stuk duurzamer. Het is mogelijk vanaf eind april, maakt NS bekend via een persbericht. Vanaf 18 mei kun je ook instappen op station Rotterdam. Leuk voor een eendagsvakantie bijvoorbeeld, die journalist Caroline Buijs hield in Parijs. In deze micro-vakantie vertrek je vroeg in de ochtend, boek je geen hotel en kom je laat in de avond weer thuis. ‘Geen gedoe met koffers en je zintuigen staan de hele dag op scherp,’ schrijft Caroline.

Hoewel we nog een paar maanden moeten wachten, kunnen de tickets al wel geboekt worden vanaf 11 februari. Vanaf 40 euro heb je al een enkeltje.

Fotografie Hugo Sousa/Unsplash.com