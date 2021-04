Met Wakuli krijg je voortaan je duurzame koffie door de brievenbus

Laatst gaven we al een aantal tips voor een verrassing door de brievenbus. Daar voegen we graag de koffie van Wakuli aan toe. Gemalen koffie, bonen of cups bij jou op de mat, en een eerlijke prijs voor de boeren.

Bij Wakuli kun je een abonnement afsluiten om een aantal keer per maand koffie te ontvangen. Je kiest voor bonen, gemalen koffie of koffiecups. Ben je er nog niet helemaal over uit wat jij lekker vindt? Dan kun je ervoor kiezen om elke maand een andere soort koffie te ontvangen. Zo kun je zelf ontdekken welke koffie bij jou in de smaak valt.

En dus ook niet onbelangrijk: Wakuli zorgt voor een eerlijke vergoeding voor de boeren. Wakuli wil mensen wakker schudden om voor andere koffie te kiezen en zich daardoor in te zetten voor de koffieboeren.

Tekst Rachel Vieth Fotografie SnapbyThree MY/Unsplash.com