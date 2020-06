Nu we wat meer thuiszitten en misschien zelfs wel thuis vakantievieren, is het zo fijn: een rondje fietsen. Deze mooie fietsroutes in Nederland zijn zeker de moeite waard.

Fietsroute Buitenplaatsen & Naardermeer

Tijdens deze fietsroute kom je lang acht historische buitenplaatsen met landhuizen. Je kunt ook een bezoek brengen aan de siertuin van Gooilust. Je fietst vooral over rustige weggetjes, komt langs het Naardermeer en als je goed kijkt kun je tientallen vogels zien in de ondiepe plassen en weilanden. De route bedraagt in totaal ongeveer 28 kilometer.

Meer informatie over deze route en de knooppunten vind je hier.

Fietsroute Zuid-Kennemerland

In de Kennemerduinen is van alles te zien. Je fietst er door duin, bos, langs wateren en als je geluk hebt kom je er ook een paar dieren tegen, zoals verschillende vogels, Koningspaarden en de Schotse Hooglander. De route bedraagt in totaal 35 km.

Meer informatie over deze route en de knooppunten vind je hier.

Fietsroute bij de Veluwe

Met maar liefst 84 km is het een eindje fietsen (we raden aan om de route op te delen in meerdere dagen), maar je komt wel meteen door vier natuurgebieden: Nationaal Park Veluwezoom, het Deelerwoud, Planken Wambuis en de natuur bij Wolfheze. Door de vele heuvels is de tocht niet altijd makkelijk, zorg er dus voor dat je goed voorbereid bent voordat je de fiets opstapt.

Meer informatie over deze route en de knooppunten vind je hier.

Fietsroute door de Loonse en Drunense Duinen

Duinen vind je ook in Brabant. Het leuke van deze fietsroute is dat je langs veel lokale boeren, tuinders en winkeltjes komt, zodat je aan het einde van je tocht een mandje vol hebt met verse producten. De route bedraagt in totaal 43 km.

Meer informatie over deze route en de knooppunten vind je hier.

*We schreven ook veel over wandelroutes in Nederland.

Fotografie Fachy Marin/Unsplash.com