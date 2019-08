Onze favoriete podcasts

Om naar te luisteren tijdens het koken, onderweg in de auto of tijdens het sporten: podcasts. In Flow 5 tipten we een aantal van onze favorieten.

Julia, senior copy & content editor Flow internationaal: “Een podcast vol verhalen over mensen, plaatsen en voorwerpen uit het verleden. De verhalen zijn kort, gaan over van alles en zijn de ene keer hartverscheurend en dan weer heel grappig. Je blijft luisteren!”

Irene, creative director: “Bij deze podcast van de Amerikaanse Jocelyn K. Glei moet ik eigenlijk pen en papier bij de hand hebben. Er poppen altijd zo veel ideeën op als ik luister. Jocelyn -ze stond ooit in het grote interview in Flow- helpt mensen meer creativiteit en zin te vinden in hun dagelijks werk. In de podcast draait het om ‘how you can be more productive, creative, and resilient through the simple act of slowing down’.”

Rachel, managing editor Flow Internationaal: “Deze podcast is een download van het gelijknamige BBC-radioprogramma dat al sinds 1947 bestaat: een panel van experts beantwoordt vragen van amateur-tuiniers. Behalve informatief is de podcast ook heel grappig. Zeker wanneer experts elkaar op een uitermate keurig Britse manier in de haren vliegen in antwoord op een vraag of je een lelijke boom mag omzagen of er toch beter een clematis in kunt laten groeien.”

Lees ook: 6 makkelijke kamerplanten

Rachel: “Deze podcast is een spin-off van de populaire BBC-panelshow QI, dat staat voor ‘quite interesting’. Vier researchers van het programma delen de overgebleven feiten die ze tijdens hun speurtocht naar interessante wetenswaardigheden tegenkwamen. Dat levert wekelijks een heel grappig, informatief en soms bevreemdend uurtje luisteren op. Wist je bijvoorbeeld dat paus Franciscus ooit uitsmijter was in een nachtclub in Buenos Aires?”

Astrid, creative director: “Parel Radio is een verzameling van de mooiste hoorspelen en radiodocumentaires van Radio 1. Het is heel afwisselend en daarom juist zo leuk. De ene keer luister je naar een soort van cold case, de andere keer zit je in een documentaire over het verzamelen van boeken. Lekker tijdloos en weg van de snelheid van alledag. En heel ontspannend.”

Astrid: “Gijs Groenteman interviewt elke week min of meer bekende Nederlanders. Hij heeft een droge, prettige manier van een gesprek voeren, ik hou van zijn humor. Deze serie heb ik pas kortgeleden ontdekt, er bleken al zestig afleveringen te zijn, dus ik kan nog even vooruit.”

Meer podcasttips van de redactie vind je hier.

In Flow 5 vind je een verhaal over de liefde voor podcasts.

Tekst Marije van der Haar-Peters, Ellen Nij Bijvank Fotografie Burst/Stocksnap.io