Op vakantie in Nederland: 2 boekentips

Gewoon lekker dichtbij huis, in eigen land. Op vakantie in Nederland is net zo leuk als over de grens gaan, en nu zelfs een stuk veiliger. 2 boekentips met daarin adresjes.

Staycation Guide – Anne de Buck

Reisblogger Anne de Buck bleef dicht bij huis en reisde door Nederland en België. Doordat ze onderweg vaak mensen aansprak die er echt wonen, ontdekte ze in steden als Amsterdam, Middelburg, Maastricht en Brugge leuke en relatief onbekende adresjes om te winkelen, eten en slapen. Ook vind je mooie bossen, lekkere uitwaaiplekken en eilandjes in haar gids. (Terra)

Je kunt het boek hier bestellen.

Buitengeluk – Marleen van den Elsen & Marleen Brekelmans

‘Buitengeluk – Kamperen en logeren in de natuur’ staat vol campings en kampeerterreinen midden in de Nederlandse natuur. Geen eigen tent? Er staan ook genoeg plekken in met ingerichte safaritenten, boomhutten en yurts. Door de mooie foto’s weet je precies wat je wachten staat. (Kosmos Uitgevers)

Je kunt het boek hier bestellen.

Tekst Alice van Essen Fotografie Zhang Shaoqi/Unsplash.com