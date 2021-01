Penvrienden vinden met deze 4 manieren

Er bestaan verschillende websites die briefschrijvers met elkaar verbinden. Denk bijvoorbeeld aan Slakkenpost , Penpal Gate of InterPals . Op deze platformen kun je een oproep plaatsen of reageren op een ander. Bezoek het profiel om erachter te komen wat deze persoon leuk vindt om te doen, en als diegene je aanspreekt, kun je een bericht sturen.

Advertenties voor het vinden van penvrienden

Vroeger plaatste je een advertentie in de krant of in een tijdschrift wanneer je op zoek was naar een penvriend. Tegenwoordig kan dat ook op Marktplaats bijvoorbeeld, of op de website van een tijdschrift dat je graag leest.