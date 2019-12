Podcast: Praten over depressie

Anneleen van der Kolk (30) en Maarten Bos (30) vonden het tijd worden voor een podcast over depressie, en maken nu in 10 afleveringen het onderwerp, dat vaak nog taboe is, bespreekbaar.

Ze hebben beiden een depressie gehad, en vertellen er eerlijk over in de verschillende afleveringen. Niet alleen om depressies beter te leren begrijpen, maar vooral om er anderen mee te helpen. Verschillende deskundigen komen in deze podcast aan het woord, zoals psychiater Esther van Fenema en prof. dr. Robert Schoevers.

De podcast is hier te beluisteren.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Jackson David