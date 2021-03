Luistertip: Radio Kunststof viert zijn 20-jarig bestaan in een speciale jubileumweek

Het radioprogramma Kunststof op NPO Radio 1 is voor velen een fenomeen. Van maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april viert het programma zijn 20-jarige bestaan.

Het afwisselende programma tussen 19:30 en 20:30 uur valt al jaren bij veel luisteraars in de smaak. Sommigen blijven even langer in de auto zitten, luisteren tijdens het eten of de afwas.

Als je regelmatig naar Kunststof luistert, kun je je misschien nog wel mooie fragmenten herinneren. In de jubileumweek blikken de radiomakers terug op twintig jaar muziek, literatuur, media, podiumkunsten en architectuur. Ze ontvangen oude en nieuwe gasten, halen herinneringen op met oude fragmenten en er is natuurlijk ook muziek.

En wat niet kan ontbreken is natuurlijk de tegeltekst als afsluiter van elke uitzending.

Meer informatie en oude uitzendingen vind je op de website van Kunststof.

De jubileumweek vindt plaats van maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april.

In Flow 5-2021, het nummer dat 2 juni verschijnt, lees je een interview met de presentator van het programma; Jellie Brouwer.

Tekst Rachel Vieth Beeld Adi Goldstein/Unsplash.com