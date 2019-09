Rijden in de jazz-nachttrein

Sinds eind 2016 kun je in Nederland niet meer op de internationale nachttrein naar Berlijn, ook wel slaaptrein genoemd, stappen. Chris, Gilles en Edwin vonden dat zo jammer dat ze er nu zelf een laten rijden van Rotterdam naar Berlijn.

En dat niet alleen: voor aan boord regelden ze jazzconcerten, spontane optredens tot diep in de nacht, en lekker eten. Ook is er een leesclub in de trein, waarbij op de heen- en terugweg de schrijver van een boek meerijdt. Chris: “Reizen met de trein is duurzaam en het feest begint al bij vertrek. Ik woonde vroeger langs de spoorlijn waar de Nord West Express langsreed. Het heeft voor mij dus ook iets nostalgisch.”

Kijk voor actuele data op Jazznightexpress.nl.

Tekst Marije van der Haar-Peters/Ellen Nij Bijvank Fotografie Josh Nezon/Unsplash.com