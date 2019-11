In onze hectische samenleving is rust een belangrijk goed. En schaarser dan ooit. Om te leren hoe je geest werkt en wat je zélf kunt doen om die wat vaker tot rust te brengen, hebben we de krachten gebundeld in een creatieve samenwerking met Dolhuys | museum van de geest.

We vinden mental health een belangrijk onderwerp en wereldwijd wordt er steeds vaker aandacht voor gevraagd. Vanaf 2020 zullen we samen inspirerende publieksprogramma’s maken waar bezoekers worden opgeroepen stil te staan bij wat deze hectische samenleving van ze vraagt, en of het anders kan.

Het museum, gevestigd in Haarlem, wordt nu nog verbouwd, maar daarna zal er een vaste Flow-route zijn. Door deze route te volgen ervaar je als bezoeker de rust van het museum, terwijl je via een multimedia device de Flow levenslessen – die oproepen tot reflectie – beluistert. Ook zullen we samen inspirerende lezingen en creatieve workshops organiseren. En onze eerste gezamenlijke installatie is een feit: de Tijd Machine. Dit concept van social designer Max Rijkers, gaat mensen uitnodigen zichzelf kostbare tijd cadeau te geven.

Binnenkort volgt meer informatie over deze samenwerking.

De levenslessen van Flow zijn hier te bekijken.

