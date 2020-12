Tentoonstelling Brassaï in Nederland

Vanaf 12 september toont Foam de eerste overzichtstentoonstelling van Brassaï (1899-1984) in Nederland. De Franse fotograaf wordt beschouwd als een van de sleutelfiguren van de 20e-eeuwse fotografie.

Brassaï staat vooral bekend om zijn nachtelijke fotografie van Parijs, maar hij fotografeerde ook de high society en de intellectuelen, waaronder zijn vrienden Pablo Picasso, Salvador Dalí en Henri Matisse. In de tentoonstelling vind je 170 vintage prints, een selectie tekeningen, een sculptuur, originele tijdschriften en boeken als ode aan de waardevolle erfenis van de fotograaf.

De tentoonstelling is te zien van 12 september 2019 tot en met 4 december 2019. Bekijk de website voor meer informatie.

Fotografie Couple in a Café, near the place d’Italie, c. 1932 © Estate Brassaï Succession, Paris