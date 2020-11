Tinyfindy voor het zoeken en aanbieden van tiny houses

We schrijven regelmatig over tiny houses. Hoe is het bijvoorbeeld om piepklein te wonen in Japan, of rond te trekken door Canada in een camper? Ook in eigen land kun je met behulp van Tinyfindy een tiny house vinden.

Oprichters van het platform zijn Marcel van Miero van het kennisplatform Leven in tuinen en tiny-house-pionier Marjolein Jonker. Marjolein vertelt: “Op onze website kunnen eigenaren van tiny houses hun huisjes te huur of te koop aanbieden. Ook eigenaren die een stuk grond hebben dat geschikt is om een tiny house op te zetten, kunnen een oproepje plaatsen. Tiny House liefhebbers zijn een heel diverse groep mensen die waarde hecht aan eenvoud, vrijheid, betaalbaarheid en een kleine ecologische voetafdruk. Deze groep is sterk groeiende en het aanbod van leveranciers die de Tiny House doelgroep wil bedienen groeit met hen mee.”

De website Leven in tuinen, van Marcel en Miero, is een kennisplatform voor kleine, innovatieve en duurzame gebouwtjes, die je ook in de tuin kan plaatsen.

Fotografie Tinyfindy.nl