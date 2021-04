Tip: de podcast Bruto Nationaal Geluk voor meer geluk in de Lage Landen

Onze samenleving lijkt soms een beetje teveel gericht op materialisme en economie. Vlaamse podcastmakers Eva Moeraert en Maaike Verstraete vinden dat we daarom meer moeten kijken naar het Bruto Nationaal Geluk. Ze maakten een gelijknamige podcast.

Het Bruto Nationaal Geluk betekent de tevredenheid en de fysieke en geestelijke gezondheid van de bevolking. Met de podcast willen de makers proberen het geluk omhoog te krijgen in de Lage landen. Ze vragen zich in hun podcast af welke andere wegen er leiden naar meer tevredenheid en geluk in het leven. Iets anders dan materialisme of economie.

Dit doen ze aan de hand van persoonlijke verhalen van mensen die ze interviewen, aangevuld met wetenschappelijke inzichten. Daarnaast delen ze hun eigen ervaringen over het onderwerp.

De eerste afleveringen staan nu online. Aflevering 1 gaat over het overleven in een extraverte wereld. De aflevering begint met een interview met een introvert en extravert persoon waarna Eva en Maaike met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp.

Je kunt de afleveringen van Bruto Nationaal Geluk hier beluisteren.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Soundtrap/Unsplash.com