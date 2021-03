Tip: de podcast ‘Langzaam zullen we leven’ over vertragen en verwonderen

Langzaam leven klinkt soms makkelijker dan het is. De podcast Langzaam zullen we leven staat stil bij het vieren van het leven, en het verwonderen.

Het lijkt of alles tegenwoordig alles groter, beter en sneller moet. Dat heeft veel negatieve gevolgen. Dat vinden ook Fleur Brockhus en Nicolaas Duin en begonnen samen de podcast Langzaam zullen we leven. In de eerste aflevering gaan ze met elkaar in gesprek over vertragen, ademhalen en rustiger aan doen. Daarnaast praten ze met verschillende gasten over het onderwerp ‘langzamer leven’. Iedereen heeft een ander verhaal, dus elke aflevering is anders.

Flow’s Creative director Irene was te gast in de zesde aflevering van de podcast en vertelt onder andere over creativiteit en keuzes maken in het leven.

Je kunt de aflevering met Irene hier beluisteren.

Wist je dat wel samen met Museum van de Geest ook een eigen podcast hebben? Bekijk en luister hier.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetjehome