Tips voor een schonere wereld

Vandaag is het World Cleanup Day. Een dag waarop wereldwijd miljoenen vrijwilligers de handen ineenslaan om de wereld een beetje schoner te maken. Jij kunt deze dag ook helpen om de bossen, stranden, straten en parken op te ruimen. Weet je niet waar te beginnen? Deze tips kunnen je helpen.

World Cleanup Day wordt jaarlijks georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. Het doel van deze dag is het opruimen van zo veel mogelijk zwerfvuil, iets dat helaas ieder jaar steeds harder nodig is. Vorig jaar deden er zo’n 18 miljoen vrijwilligers mee, die samen 88 miljoen kilo zwerfvuil hebben opgeruimd. Dat willen we dit jaar natuurlijk overtreffen, en daar kun jij bij helpen.

Zoek een bestaande cleanup-actie op de Nederlandse website van World Cleanup Day. Daar vind je alle vrijwilligersgroepen bij jou in de buurt, waar je je bij kunt aansluiten.

Nog geen cleanup-actie bij jou in de buurt? Begin er dan zelf één en meld hem aan op de pagina.

Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent met de juiste materialen. Zorg voor opvallende kleding (vooral wanneer je op drukke plekken wilt opruimen), handschoenen, genoeg vuilniszakken en vuilnisprikkers. Die laatste kun je soms lenen bij de gemeente.

Er is dit jaar een speciale app ontwikkelt waarin je kunt bijhouden hoeveel je opruimt, de Litterati app. Hier kun je instructies voor het gebruik van deze app vinden.

Kleine beetjes

Natuurlijk hoef je het niet officieel aan te pakken door je aan te melden op de website, als je daar geen tijd voor hebt. Je kunt je vandaag ook iets bewuster zijn van het straatvuil dan normaal en af en toe rondzwervend vuil oprapen en weggooien, tussen je eigen activiteiten door. Alle beetjes helpen, en als iedereen meedoet, leidt dat uiteindelijk ook tot groots resultaat.

Tekst Quirine Brouwer Fotografie Javier Huedo/Unsplash.com

