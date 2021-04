Vier het voorjaar met dit lentepakketje van Elmay Claassen

Door de lentegeur die ze eind februari buiten rook kwam Elmay Claassen op het idee om pakketjes te maken. Met een gedichtje en de fijne geur gevangen in een kaarsje.

Een lentepakketje, wat is dat?

“Het ‘Lentepakketje’ bestaat uit het gedicht ‘Lente’ op een A6-kaartje en een bijpassend geurkaarsje van Smellt waarin ik de geur van de lente heb weten te vangen. Het heeft een geur van rozenknopjes, pallissanderbloesem, kardemom en bloeiende madeliefjes. De kaarsen van Smellt zijn allemaal handgemaakt en honderd procent diervriendelijk.”

Hoe kwam je op het idee om dit te maken?

“Ik schrijf gedichtjes die ik op Instagram post en sinds een jaar verkoop ik die ook op kaartjes via mijn webshop. De gedichtjes die ik schrijf zie ik echt als een soort cadeautjes van het universum, die komen gewoon opeens tot mij, dat kan ik niet forceren.

Nog voor de lente begon was het mégazonnig en warm. Het voelde als lente, maar dan in eind februari. Ik liep naar de ondergrondse vuilcontainer om een volle zak weg te gooien. Gewoon, zo’n alledaags en simpel moment. Op de terugweg liep ik langs de voortuintjes van mijn buren en toen rook ik het opeens: zo’n heerlijk warme en zoete geur. Die geur die eigenlijk niet te beschrijven is en die je alleen in de lente ruikt. Ik word daar dus echt instant vrolijk.

Meteen schoot er een gedichtje in mijn hoofd, als een soort ode aan mijn lievelingsseizoen. Ik postte hem op Instagram en wist meteen: die moet op een kaartje. Lieke van Klijne Krabbels maakte er een mooie illustratie bij en zo was mijn nieuwe postcard ‘Lente’ geboren.

In het gedichtje schrijf ik de zin ‘Kon ik het maar in een potje doen, voor al die maanden dat ik het zo mis’ en daardoor kwam ik op het idee om de geur van de lente op een of andere manier te vangen. Vervolgens kwam ik Meta van Smellt tegen, die honderd procent diervriendelijke kaarsen maakt. En toen dacht ik: hoe leuk zou het zijn om die geur te vangen in een geurkaarsje? Dat lukte dus.”

Krijg je positieve reacties op de pakketjes?

“De reacties zijn erg fijn, iedereen vindt het kaarsje heel lekker ruiken. Sommigen zeggen dat ze het zonde vinden om hem aan te steken, omdat-ie door de verpakking heen al zo lekker ruikt. Veel mensen geven het aan een vriend of vriendin om even iets positiefs te bieden in deze coronatijd.

Ik heb ook een bestelling gehad van iemand wiens dochter Lente heet, zij heeft aan iedere grootouder een pakketje gegeven omdat ze Lente nu niet kunnen zien vanwege corona. Hoe speciaal is het dat ik die mensen dan even via mijn kaartje en kaarsje aan hun kleindochter kan laten denken. Echt tof.”

Ben je van plan om er in de toekomst meer te gaan maken?

“Dit Lentepakketje is heel spontaan ontstaan, maar ik vind het zo leuk dat ik er nu over nadenk dit in meerdere seizoenen te gaan doen. De samenwerking met Lieke, de illustrator en Meta, de kaarsenmaakster is ook zo fijn dat het allemaal heel natuurlijk gaat. We steken elkaar aan met elkaars enthousiasme, we willen alle drie mooie dingen maken en de wereld daar een stukje gezelliger mee maken. Dat schept een band.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Elmay Claassen