Waarom we zo blij worden van de lokale boekhandel

Er is voor ons geen fijner gevoel dan met een nieuwe stapel leesvoer de boekhandel uitlopen. Extra naar vinden we het daarom dat boekwinkels het op dit moment zwaar hebben. Waarom maakt de lokale boekhandel zo blij en hoe kunnen we ze helpen?

Het heeft iets, op een vrij moment naar de stad fietsen of lopen met het vooruitzicht op een nieuw, zorgvuldig uitgekozen boek. We kunnen er uren rondbrengen, in de gangen van de winkel. Boeken voelen, doorbladeren, de geur van het papier in ons opnemen. En hoewel het misschien wat efficiënter gaat en we echt weleens op deze manier bestellen, kan er voor ons in the end geen enkele grote, digitale webwinkel tegenop.

Voor ons is een boek lezen meer dan het omslaan van de pagina’s zelf. Het is ook kletsen met de verkopers over een favoriet verhaal of het per ongeluk tegenkomen van een titel die later favoriet wordt. Deze ervaring krijg je niet met de klik van een muis op de website van een grote keten. Die vind je gewoon in de winkel bij je om de hoek.

Maar ons dagelijkse uitje loopt de komende tijd net een beetje anders. Boekwinkels zijn gesloten of maar gedeeltelijk open. Er zijn speciale looproutes om bij je favoriete genre uit te komen en we kunnen alleen nog maar voelen met handschoentjes aan of helemaal niet. Logisch, vinden we dat. Ook al worden we er een beetje verdrietig van.

In een tijd als deze krijgen we dan de neiging om voor de meest efficiënte weg te kiezen en exemplaren bij de grotere online ketens te kopen. Zonde, want juist nu hebben de lokale winkels waar we zo graag komen onze hulp extra hard nodig. En dat kan ook gewoon online. Hoe kun je ze steunen?

Bezoek de winkel

Als het kan en veilig genoeg is, breng dan een bezoekje aan je boekhandel op een rustig moment. Zoek gericht en blijf niet te lang dwalen en raak de boeken niet aan tenzij je al weet dat je ze zult kopen. De meeste winkels zijn open met aangepaste openingstijden, dus check deze online voordat je ernaartoe gaat. Bestel via de online website van de winkel

Wist je dat je favoriete boekhandel ook gewoon een online website heeft waar je nieuw leesvoer kunt bestellen? De kleinere, lokale boekhandels zijn vaak aangesloten bij Libris en de grotere winkels hebben vaak een eigen online adres. Bestel je je boeken hier, zijn ze vaak net zo snel bezorgd als de grotere webwinkels en steun je ook nog je eigen boekhandel. Bestel online of telefonisch en haal ze op

Nog een mogelijkheid: bestel de boeken via de website of via de telefoon en haal ze op in de fysieke boekwinkel.

Tekst Bente van de Wouw