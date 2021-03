Wandel mee met deze nieuwe stadswandelingen via Instagram

We wandelen er wat af. Veel steden bieden tegenwoordig, via Instagram, nieuwe stadswandelingen aan. Langs een lekkere kop koffie, street-art of de architectuur.

Sinds kort vind je in steeds meer steden speciale wandelingen die bedoeld zijn om mooie plekken te laten zien én om de lokale ondernemers te steunen. Hoe werkt het? Je meldt je aan op woensdag om 19:00 uur via de Instagrampagina van jouw stad, maakt een keuze in de routes en betaalt een bedrag van €3,50. En dan in het weekend: wandelen maar.

Zwolle

In de Overrijsselse hoofdstad is ook een nieuwe stadswandeling ontstaan om de lokale ondernemers te steunen en om een frisse neus te halen. Elke woensdag kun je je om 19:00 uur inschrijven om in het weekend aan een van de vijf wandelingen mee te doen langs verschillende locaties in Zwolle en Kampen.

Wil je meer informatie of meedoen aan de wandeling? Kijk dan op de Instagram van de Stadswandeling038.

Groningen

In Groningen kun je elk weekend genieten van een stadswandeling. Op woensdag gaat om 19:00 uur de inschrijving open. De routes brengen je langs allerlei verschillende plekjes. Intussen zorgen de horecaondernemers er onderweg voor dat je iets lekkers kunt snoepen.

Wil je meer informatie of meedoen aan de wandeling? Kijk dan op de Instagram van de Stadswandeling050.

Haarlem

Deze stad in Noord-Holland doet ook mee aan de Instagramwandelingen. Kies je voor de centrum/Leidseroute dan spot je Museum van de Geest. Het museum waar we een Flow Slow Art route hebben, die jullie hopelijk gauw weer mogen bezoeken. Wil je het centrum juist even mijden? Ze bieden ook wandelingen aan in de kleinere straatjes.

Wil je meer informatie of meedoen aan de wandeling? Kijk dan op de Instagram van de Stadswandeling023.

Amsterdam

Onze hoofdstad kan natuurlijk niet ontbreken in dit rijtje. Deze routes nemen je mee langs allerlei verschillende delen van de stad. Er zijn heel veel verschillende wandelingen, dus voorlopig ben je nog niet uitgewandeld in Amsterdam.

Wil je meer informatie of meedoen aan de wandeling? Kijk dan op de Instagram van de Stadswandeling020.

Nog veel meer steden

Dit was nog maar een kleine selectie van alle steden die meedoen. Je vindt de stadswandelingen op ontzettend veel plekken door het hele land. Wanneer je op Instagram zoekt naar ‘stadswandeling’ kom je terecht bij de stad die je zoekt. Let wel op: er zijn elk weekend maar een beperkt aantal wandelingen beschikbaar.

