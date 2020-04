Wat is een podcast precies?

We zijn er fan van en gebruiken ze steeds meer in onze drukke levens. Maar wat is een podcast nou eigenlijk? We leggen het uit.

Wat is een podcast?

Een podcast is een geluidsbestand dat je zelf kunt uitkiezen en vervolgens (mits je goed internet hebt) overal kunt beluisteren. Niet alleen vanuit huis, maar ook onderweg of tijdens het wandelen. Er bestaan duizenden, misschien wel miljoenen van die geluidsbestanden, en er is er altijd wel een die past bij jouw interesses. Er zijn podcasts over onder meer sport, boeken, muziek en technologie. Je hebt luisterverhalen, anekdotes met humor en je kunt er ook het (achtergrond)nieuws mee beluisteren. Je hebt ze in allerlei talen, ook in het Nederlands, en er bestaan zelfs series met meerdere afleveringen. Een beetje zoals Netflix.

Hoe beluister je een podcast?

Je vindt een podcast op verschillende manieren. Heb je een iPhone? Dan staat er al een app op je telefoon waarmee je alle podcasts tot je beschikking hebt. Kun je de app niet vinden? Dan kun je hem downloaden in de AppStore onder de naam ‘Podcast’. Hoewel toestellen met Android geen vaste app hebben zoals de iPhone, kun je die wel downloaden. Veel gebruikte apps om podcasts te vinden en te beluisteren zijn Stitcher en Google Podcasts. Luister je liever via de computer? Er zijn ook websites waarop je de geluidsbestanden kunt vinden, zoals Podcastluisteren.nl.

Wat maakt het zo fijn?

Dat is voor iedereen anders. Zo kan het heel ontspannend zijn om een verhaal te beluisteren in plaats van het te lezen. Het biedt de kans om minder naar een scherm te kijken, waardoor je ogen minder belast worden. Zo vertelt journalist Renate van der Zee dat het haar hielp tijdens haar visuele burn-out: “Ik ga naar bed met oortjes in en ontdek hoe lekker het is om in slaap te vallen terwijl iemand je een verhaal vertelt.”

Een podcast kan ook prettig zijn om nieuwe dingen te leren. In plaats van informatie tot je te nemen via een (leer)boek, kan het nu ook door te luisteren. Hierdoor kun je jezelf blijven ontwikkelen terwijl je bijvoorbeeld aan het koken bent, in de trein zit of een blokje om gaat. Er zijn podcasts met willekeurige weetjes, je kunt leren over de wetenschap en er is zelfs een podcast over filosofie speciaal voor kinderen.

