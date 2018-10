Vluchtelingen in Riace

Het kon finaal mislukken of grandioos slagen, het plan dat de burgemeester van het Zuid-Italiaanse dorpje Riace bedacht om nog meer leegloop te voorkomen: het dorp openzetten voor vluchtelingen. Journalist Renate van der Zee sprak met oude en nieuwe bewoners.

Van een afstand lijkt Riace een Zuid-Italiaans dorp als alle andere. Een verzameling eenvoudige huizen in een ruig, door de zon geteisterd landschap met olijfbomen, cactussen en hier en daar een wijngaard. Maar zodra je het plaatsje binnenkomt, zie je dat het geen gewoon Calabrees dorp is.

Tussen de oude Italiaanse mannetjes op het dorpsplein bewegen zich struise Nigeriaanse vrouwen in felgekleurde kleren. Op het schoolplein spelen kinderen uit Syrië, Gambia en Libië. In de smalle straatjes zitten handwerkateliers waar de oorspronkelijke dorpsbewoners samenwerken met vluchtelingen. Een bord bij de ingang van het dorp heet je welkom in veel verschillende talen en vermeldt trots de herkomst van de dorpelingen: meer dan twintig landen.

“Riace was hard op weg een spookdorp te worden toen ik een kind was,” zegt Angela Cristodero (35), die hier werd geboren. “Er was geen werk, dus alle dorpsbewoners vertrokken uiteindelijk naar de grote stad. Het dorp telde steeds minder inwoners, steeds meer huizen stonden leeg. Maar sinds we onze deuren hebben opengezet voor vluchtelingen, is Riace als herboren. Er is weer leven in de brouwerij. De leegstaande huizen zijn nu bewoond en ook met de dorpseconomie gaat het veel beter.”

Samen met Chimène Blanche (31) uit Kameroen zit Angela op de stoep van haar weefatelier. Chimène is bezig op een klein weefgetouw een kleedje te weven, terwijl haar zoon toekijkt. “Ik ben twee jaar geleden via Libië naar Italië gekomen. Dat is de lastigste route,” vertelt ze. “Het was een heel zware reis, maar mijn leven was te moeilijk in Afrika, ik kon echt niet anders. Ik ben eerst in een asielzoekerscentrum opgevangen en vervolgens kreeg ik een huis, hier in Riace. Het is er rustig en vredig. De mensen zijn aardig, we leven met z’n allen samen. Eigenlijk is het net alsof je in een Afrikaans dorp bent.”

Hoe is het nu? Inmiddels is Riace in de problemen geraakt. De nieuwe, extreemrechtse minister van binnenlandse zaken Matteo Salvini weigert de Europese ondersteuningsgelden uit te betalen aan de burgemeester van Riace, Domenico Lucano. Salvini is bang dat andere dorpen in Italië hetzelfde gaan doen als Riace, en heeft daarom besloten dat alle vluchtelingen uit Riace naar asielzoekerscentra moeten verhuizen. (bron: NOS, kijk hier voor actuele informatie).

