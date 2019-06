Wat katten ons brengen

In Nederland lopen ruim 2,5 miljoen katten rond. Het zijn dieren die de meesten van ons graag om zich heen hebben. Wat maakt ze zo geliefd en wat brengen ze ons?

Ook op de Flow-redactie zijn veel kattenbaasjes te vinden. Ze leren ons soms even rustig aan te doen, minder te piekeren en te genieten van het moment. Bente, Jolanda en Karlijn vertellen erover.

Cor (1), de kat van Bente, online editor Flow

”Ik kreeg Cor in een periode dat het minder goed met me ging. Hoewel ik de eerste weken aan hem moest wennen (ik had nog nooit een huisdier groter dan een konijn gehad), kon ik al snel niet meer zonder hem. Als ik verdrietig was, kwam hij bij me zitten en in een blije bui sprongen we samen door de kamer. Dat doen we anderhalf jaar later nog steeds.

Hoewel Cor zo’n klein beestje is, kan ik veel van hem leren. Om wat vaker uit het raam te staren naar de vogels, om iedere dag even helemaal niets te doen en om wat vaker op de kleine details te letten. Zo kan hij zich uren vermaken met een lichtschijnsel op de muur en kijkt hij vaak minutenlang naar een voorwerp alsof het nieuw voor hem is. Zo zit hij nog steeds iedere dag vanaf de tafel naar me te kijken als ik aan het koken ben, alsof hij nog nooit zoiets gezien heeft. Dat vind ik het mooiste aan katten. Die onuitputtelijke fascinatie voor het gewone.”

Zizou (12), de kat van Jolanda, managing editor Flow

”We hebben Zizou twaalf jaar geleden uit het asiel gehaald, als alternatief voor de hond die mijn jongste zoon zo graag wilde. Dat pakte heel goed uit, we zijn allemaal dol op hem. En we leren van Zizou: als er maar een streepje zon is, nestelt hij zich precies daar en helpt hij je herinneren dat even niets doen op een fijne warme plek zo gek nog niet is.

Na een gekke sprong op de tuintafel dreigde een amputatie van een pootje, maar dankzij een liefdevolle dierenarts – die het toch nog even wilde aanzien en hem weer van de operatietafel tilde – rent en klimt hij weer vrolijk rond op vier poten.”

Guus (1), de kat van Karlijn, online stagiair Flow

”Ik wilde al mijn hele leven een kat, en begin vorig jaar kwam het er eindelijk van. We gingen Guus ophalen in Friesland en meer geluk hadden we niet kunnen hebben. Het is de makkelijkste en liefste kat die ik me kan voorstellen. ’s Ochtends komt hij me begroeten als ik wakker word, hij begint te spinnen bij de lichtste aanraking en gaat graag mee op vakantie.

Vorige zomer ging hij drie weken mee naar Noorwegen ( op de foto hierboven staat Guus bij het Geirangerfjord). Daar wisselden we zo’n elke drie dagen van huisje. Na even ontdekken en z’n favoriete plekje zoeken was hij gewend. Hij brengt zo veel gezelligheid en liefde, en straalt een rust uit waar ik soms best een beetje jaloers op ben.”

Film: Cat stories

Filmmaker Carmen Cobos (van origine Spaans) vroeg zich af waarom Nederlanders zo veel van katten houden. In haar film Cat stories gaat ze op zoek naar het antwoord, waarbij de relatie tussen mens en kat centraal staat. Hieronder kun je de trailer bekijken.

Cat stories is vanaf 4 juli 2019 te zien in de bioscoop.

Tekst Karlijn Prot Fotografie Karlijn Prot (openingsbeeld)