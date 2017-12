Yelena aan het werk

Illustrator en beeldend kunstenaar Yelena Bryksenkova is geboren in Rusland en woont en werkt nu in Los Angeles. Je kunt haar werk regelmatig in Flow vinden. Op ons blog laat ze stap voor stap zien hoe ze te werk gaat bij het maken van een illustratie.

“Ik werk bijna volledig met de hand (met potlood en acryl gouacheverf), maar soms gebruik ik digitale technieken om mijn werk af te maken. Ik laat graag zien hoe ik van een schets een schilderij maak.”

Ik begin met een potloodschets:

Ik scan het in en speel met de kleuren tot ik een kleurenpalet heb gekozen dat helemaal naar wens is:

Ik gebruik een lichtbak om de compositie met een lichte potloodlijn over te brengen op aquarelpapier:

Daarna schilder ik de achtergrondkleuren een beetje grof rond de objecten.

Vervolgens schilder ik de vormen van de andere objecten:

Met potlood voeg ik wat lijnen toe voor meer details:

Daarna zijn de planten aan de beurt. Voor dit soort elementen heb ik geen plan en ik werk ze vrij spontaan uit:

Vaak werk ik het ontwerp digitaal een beetje bij. Ik maak de illustratie een beetje schoon als de verfstructuur er rommelig uitziet of ik maak de randen van de objecten wat fijner:

Aan deze tekening voegde ik de lichtjes en schaduwen digitaal toe. Als de verfkwast een beetje meewerkt, doe ik dit soms ook met hand:

En hier zie je nog even alle stappen achter elkaar!