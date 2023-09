2 oefeningen om te ontdekken wat je écht wilt

Droom jij ook stiekem (of niet zo stiekem) van het roer omgooien? Met deze twee oefeningen kom je erachter welke volgende stappen jij belangrijk vindt. Houd je pen en papier in de aanslag.

Wat wil jij?

Misschien sluimert er in jou ook een verlangen om nog eens iets heel anders te gaan doen? Neem even de tijd en schrijf dat verlangen op.

Een brief aan jezelf

Een bekende oefening is jezelf een brief te schrijven als tachtigjarige. Welke dromen zou je aanmoedigen? Waarvoor hoef je misschien minder bang te zijn dan je nu denkt? Maak een begin met deze brief.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 7 september 2023