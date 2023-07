3 zinnetjes die kracht geven als het leven moeilijk doet

‘Why are you not an activist?’

Anuna de Wever, klimaatactivist en stuwende kracht achter Youth for Climate

‘Met schrijfster Fleur Pierets praatte ik over de vraag die we zo vaak krijgen: waarom ben je een activist? Ze concludeerde dat het moet worden omgedraaid. Deze omkering geeft mij kracht, want in interviews moet ik me zo vaak verantwoorden voor mijn activisme. En ik begrijp dat veel mensen geen ruimte overhebben om zich te engageren. Maar waarom moeten anderen zich zelden verantwoorden voor hun tekort aan actie? Waarom worden activisten weggezet als radicaal, terwijl net het overheersende systeem radicaal destructief is?’